Среди поправок в КоАП, которые сейчас активно обсуждают в России (документ опубликован на сайте проектов законодательных инициатив и в нем существенно увеличены штрафы за нарушение ПДД) практически незамеченной осталась одна предлагаемая поправка.
А между тем 4 февраля ее поддержал комитет Госдумы по госстроительству, а в феврале в числе прочих будет принимать парламент. А еще раньше законопроект был одобрен правительствами России и Москвы.
Речь идет о возможности для водителей обжаловать штрафы ГИБДД за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами. По замыслу авторов законопроекта, сделать это можно будет, не выходя из дома:
В Минкомсвязи рассказали, что сервис уже тестируется. Пока в качестве пилотной площадки используется Москва.
В Минюсте уточнили, что данный законопроект касается только постановлений, вынесенных по записям с автоматических камер видеонаблюдения.
По мнению Сергея Радько, адвоката движения "Свобода выбора", новый проект существенно облегчит жизнь автомобилистам, избавив от необходимости платить штрафы за то, в чем они не виноваты:
"Можно, к примеру, будет просто приложить к заявлению документ о купле-продаже автомобиля, чтобы штрафы перешли новому владельцу".
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.