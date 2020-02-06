В России появится новый способ обжалования штрафов ГИБДД

Среди поправок в КоАП, которые сейчас активно обсуждают в России (документ опубликован на сайте проектов законодательных инициатив и в нем существенно увеличены штрафы за нарушение ПДД) практически незамеченной осталась одна предлагаемая поправка.

А между тем 4 февраля ее поддержал комитет Госдумы по госстроительству, а в феврале в числе прочих будет принимать парламент. А еще раньше законопроект был одобрен правительствами России и Москвы.

Спорить с видеокамерами - можно

Речь идет о возможности для водителей обжаловать штрафы ГИБДД за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами. По замыслу авторов законопроекта, сделать это можно будет, не выходя из дома:

направить жалобу в ГИБДД или суд через портал Госуслуг;

в течение трех дней там же, на портале, получить ответ.

В Минкомсвязи рассказали, что сервис уже тестируется. Пока в качестве пилотной площадки используется Москва.

В Минюсте уточнили, что данный законопроект касается только постановлений, вынесенных по записям с автоматических камер видеонаблюдения.

Поправка хорошая - мнение автоадвоката

По мнению Сергея Радько, адвоката движения "Свобода выбора", новый проект существенно облегчит жизнь автомобилистам, избавив от необходимости платить штрафы за то, в чем они не виноваты: