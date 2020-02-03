Новые правила в действии: допмаркировка ТС помогла вернуть авто хозяину

Буквально через неделю после того, как новые правила регистрации ТС в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 года № 1653 начали действовать, стала понятна целесообразность нововведений.

В ГУ МВД России по Московской области рассказали, что дополнительные знаки помогли оперативно найти похищенный автомобиль.

"Указанная маркировка нанесена на автомобиль, который ранее был похищен и возвращен собственнику после обнаружения с измененными маркировочными обозначениями вследствие противоправных действий третьих лиц. После возвращения владельцу с автомобилем были проведены необходимые технические экспертизы, после которых он был идентифицирован, и было принято решение о нанесении на него дополнительной маркировки", — рассказали специалисты Управления на недавней пресс-конференции.

Будьте внимательны при нанесении допмаркировки

Они обратили внимание собственников автомобилей, что перед тем, как наносить маркировку на транспортное средство в той или иной организации, следует убедиться, что компания имеет соответствующие полномочия. Проверить их можно в реестре, размещенном на официальном сайте Минпромторга.