С 1 января 2020 года в России начал действовать Федеральный закон "О государственной регистрации транспортных средств РФ", напомнили в ГУ МВД РФ по Московской оласти.
На недавней конференции, в которой приняли участие замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Владимир Игнатов и замначальника отдела регистрационной и экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, подполковник полиции Максим Кирьянов, была разъяснена суть изменений законодательства.
Главное, что стоит отметить, закон вводит положения, которые предусматривают провести регистрацию как с выдачей госномеров, так и без нее. По желанию владельца госномера могут быть выпущены потом. Когда присваивается регистрационный номер, одновременно привязывается к субъекту регистрации код региона.
Новый порядок предусматривает участие в процессе посредников и заводов-изготовителей. Их функции:
Кроме того, в законодательстве разъясняется порядок регистрации авто лицами до 16 лет, порядок эксплуатации на дорогах РФ транзитных машин, перечислены условия отказа в регистрации.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.