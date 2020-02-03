В МВД разъяснили суть новых правил регистрации ТС

С 1 января 2020 года в России начал действовать Федеральный закон "О государственной регистрации транспортных средств РФ", напомнили в ГУ МВД РФ по Московской оласти.



Новые правила регистрации автомобиля

На недавней конференции, в которой приняли участие замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Владимир Игнатов и замначальника отдела регистрационной и экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, подполковник полиции Максим Кирьянов, была разъяснена суть изменений законодательства.

Основные изменения

Главное, что стоит отметить, закон вводит положения, которые предусматривают провести регистрацию как с выдачей госномеров, так и без нее. По желанию владельца госномера могут быть выпущены потом. Когда присваивается регистрационный номер, одновременно привязывается к субъекту регистрации код региона.

Новый порядок предусматривает участие в процессе посредников и заводов-изготовителей. Их функции:

действия от имени владельца ТС при подаче документов в регистрационные подразделения Госавтоинспекции;

осмотр транспортных средств;

формирование заявления и пакета всех необходимых документов.

Кроме того, в законодательстве разъясняется порядок регистрации авто лицами до 16 лет, порядок эксплуатации на дорогах РФ транзитных машин, перечислены условия отказа в регистрации.