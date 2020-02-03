В Федеральном институте промышленной собственности появилась запись с патентными изображениями нового электромобиля Zetta. Агрегат оснащен электрической силовой установкой. Компактные трехдверные электромобили Zetta начнут сходить с конвейера уже в 2020 году в Тольятти.
Базовая комплектация электромобиля будет оснащена передним приводом и аккумуляторной батарей на 200 километров хода. Каждый год предприятие планирует выпускать по 15 тысяч машин. Половина из них будет уходить на зарубежные рынки. Стоимость электромобиля составит всего 450 тысяч рублей.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.