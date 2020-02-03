Новый электромобиль Zetta запатентован в России

В Федеральном институте промышленной собственности появилась запись с патентными изображениями нового электромобиля Zetta. Агрегат оснащен электрической силовой установкой. Компактные трехдверные электромобили Zetta начнут сходить с конвейера уже в 2020 году в Тольятти.

Базовая комплектация электромобиля будет оснащена передним приводом и аккумуляторной батарей на 200 километров хода. Каждый год предприятие планирует выпускать по 15 тысяч машин. Половина из них будет уходить на зарубежные рынки. Стоимость электромобиля составит всего 450 тысяч рублей.