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Источник Правда.Ру

Автоблогер Давидыч жестко раскритиковал "лимузин Путина"

Авто

Известный видеоблогер автомобильной тематики Эрик Китуашвили, известный под псевдонимом Давидыч, выразил свое мнение относительно автомобиля российского производства Aurus Senat, который еще называют "лимузином Путина". По мнению блогера, машина выглядит так, будто побывала в крупной аварии и была восстановлена.

"Кривые уплотнители, ужасный пластик, покраска автомобиля такая, что я бы даже колёса не стал красить у таких маляров (пыль, песок прям в лаке, подтёки), зазоры по всей машине кривые! Бампер не совпадает с крышкой багажника и крылом, крылья не совпадают с капотом! Такое ощущение, что этот автомобиль был в крупной аварии и был восстановлен! Но это не так! Это то, чем мы должны гордиться!" - написал Давидыч у себя в Instagram после осмотра "лимузина Путина".

авто aurus senat блогер авария машина давидыч лимузин путина владимир путин эрик китуашвили
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