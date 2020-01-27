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Госдума может ввести наказание за скрутку пробега на авто

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Депутаты Госдумы планируют обсудить запрет на скрутку пробега на автомобилях. Об этом "Известиям" сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры". Парламентарии настроены ограничить возможность манипулирования пробегом у автомобиля и ввести за это наказание - штраф, размером до 1-го миллиона рублей.

Для физических лиц наказание будет мягче - штраф, размером до 300 тысяч рублей. Замглавы комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов не исключает, что может быть введена и уголовная ответственность за указанное правонарушение, поскольку это проблема очень важна с точки зрения общественной безопасности.

авто штраф пробег госдума наказание российские автомобильные дилеры
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