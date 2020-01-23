Цены на подержанные авто в России выросли на 6%

По результатам прошлого года средняя цена подержанного легкового автомобиля в России составила 596,5 тысяч рублей. Это на 6,2% больше, чем в 2018 году.

Как отмечают эксперты агентства "Автостат", этот показатель значительно отличается в зависимости от времени эксплуатации транспортного средства. Так, средняя цена трехлетнего автомобиля в 2019 году составила 1 млн 217,8 тысяч рублей, что на 6,6% выше итога предшествующего года.

Каковы цены на подержанные машины в 2020 году?

Средняя цена машины в возрасте пяти лет — 909,4 тысяч рублей. Тут отмечается некоторый рост в сравнении с 2018 годом — на 13,4%. Авто, которые моложе десяти лет, продаются по средней цене 338,2 тысяч рублей, что на 3,5% больше, чем было на год раньше.