Эксперты назвали самые популярные у россиян иномарки

По результатам 2019-го года самым покупаемым автомобилем иностранного бренда стала модель южнокорейского производителя KIA Rio.

Как сообщило агентство "Автостат", за год в нашей стране было продано 92,5 тыс. шт. KIA Rio (в том числе, X-Line). Эти цифры на 7,7% меньше объемов продаж 2018-го года. В итоге, данная модель является самой востребованной среди иномарок уже 3-й год подряд.

Отметим, что 2-е и 3-е места тоже заняли корейские модели. Так, на второй позиции оказались Hyundai Creta с результатом 71,5 тыс. шт. — рост продаж достиг 5,8%. На третьем месте — модель Hyundai Solaris. Ее за 2019-й год дилеры продали в объеме 58,7 тыс. шт. (-10,5%).