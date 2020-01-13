Россиянка станет первой женщиной - участницей ралли в Омане

Впервые в автогонках, организаторами которых становится арабское государство, участвовать будет женщина. комментариев 0 поделились

Екатерина Найбоченко, дрифтерша из Екатеринбурга, получила официальное приглашение и сейчас готовится лететь в Оман.

Как рассказала сама Екатерина, она будет выступать за ассоциацию автомобилистов Омана.

"Предложение это для меня, мягко говоря, неожиданное. Женщины там еще ни разу не становились участниками. Я — первая. И пусть у меня, как сказали организаторы, будет самая "маломощная" машина из всех, я верю в успех. Ставку буду делать на мастерство. Это такой крутой челледж"", — говорит автомобилистка.

Гонка стартует 16 января. На трассу выедут 35 спортсменов — гонщиков из 15 стран мира.

К слову, в 2019 году Екатерина Набойченко стала первой русской дрифтершей, которая участвовала в автогонке в Китае. Тогда она заняла второе место среди женщин — победа "ушла из рук" из-за технических неполадок машины.