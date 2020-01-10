В России выросли цены на автомобили

В этом году цены на новые машины увеличились на 2-6%, Причем это относится не только к автомобилям зарубежного производства, но и к отечественным машинам.

Представители автодилеров, опрошенные изданием "Коммерсантъ", отметили, что иномарки выросли в цене главным образом из-за повышения утилизационного сбора на 110%. Но автомобили от производителей России также теперь стоят дороже, хотя российским бизнесменам сбор компенсируют.

Так, модели Lada поднялись в цене на 2-3%: Vesta теперь стоит дороже на 15-23 тыс. рублей в зависимости от комплектации, Granta — на 11-15 тысяч рублей. Производители объяснили повышение цен установкой в машины системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и экономической ситуацией в целом.