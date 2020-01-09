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Госдума рассмотрит закон о новых штрафах для автомобилистов

Авто

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект изменений к КоАП, в соответствии с которым будет введен штраф за неоплату проезда по платной дороге. Об этом сообщило РИА "Новости".

Указывается, что сумма штрафа для собственников легковых машин составит 2500 рублей, а для водителей автобусов и грузовиков — 5500 рублей. Но если водитель в течение 60 дней погасит долг перед владельцем платной дороги, штраф отменят.

Функцию вынесения постановления о наказании возложат на Ространснадзор. Отслеживать нарушителей планируется при помощи автоматических камер.

авто плата закон штраф дорога
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