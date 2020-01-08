Не совсем: в России запретили парковку грузовиков и такси во дворах

С 1 января 2020 года вступил в силу приказ Министерства транспорта РФ, который запрещает парковку перевозчиков в жилых дворах. Согласно документу, парковка перевозчиков будет разрешена только на специальных парковочных местах, оборудованных дорожными знаками и разметкой, однако размещение таких парковок в жилых кварталах запрещено.

Примечательно, что на данный момент в законодательстве России нет наказания за нарушение этого приказа. Минтранс только приступает к обсуждению административной ответственности, которая будет накладываться на нарушителей приказа.