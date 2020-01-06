В Сети ходят слухи, что на Украине запустили производство Lada

В Сети начали обсуждать слухи о запуске производства автомобилей Lada Largus на украинском заводе ЗАЗ в Запорожской области. О начале серийного выпуска машин сообщило украинское издание "Главком". Издание сообщает, что информацию подтвердил один из украинских дилеров, которому якобы привезли несколько пробных авто Lada Largus, собранных на ЗАЗе.

Выяснить правдивость этих новостей решила "Российская газета". Журналисты издания обратились в АвтоВАЗ, однако в компании ничего не знают про производство своих автомобилей на Украине. Однако еще рано говорить о недостоверности этой информации, поскольку завод ЗАЗ мог получить разрешение на производство от партнера АвтоВАЗа - компании Renault.