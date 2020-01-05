Эксперты назвали самые дешевые автомобили в России

Эксперты составили рейтинг новых автомобилей, которые можно купить дешевле всего в России в 2020 году. Цены на машины отечественного производства поднялись больше всего.

В рейтинге присутствуют только автомобили марок Lada, Renault и Datsun (суббренд Nissan). На первых строчка различные модификации Lada Granta, а возглавляет список автомобиль в кузове седан.

Топ-10 самых дешевых автомобилей в России