Эксперты назвали самые дешевые автомобили в России
Эксперты составили рейтинг новых автомобилей, которые можно купить дешевле всего в России в 2020 году. Цены на машины отечественного производства поднялись больше всего.
В рейтинге присутствуют только автомобили марок Lada, Renault и Datsun (суббренд Nissan). На первых строчка различные модификации Lada Granta, а возглавляет список автомобиль в кузове седан.
Топ-10 самых дешевых автомобилей в России
- Lada Granta (седан) — 455 900 рублей
- Lada Granta (лифтбек) — 472 900 рублей;
- Lada Granta (хэтчбек) — 472 900 рублей;
- Lada Granta (универсал) — 482 900 рублей;
- Datsun on-DO (седан)- 490 000 рублей;
- Lada 4×4 (внедорожник) — 538 900 рублей;
- Datsun mi-DO (хэтчбек) — 555 000 рублей;
- Lada Granta Cross (универсал) — 574 900 рублей;
- Renault Logan (седан) — 577 000 рублей;
- Renault Sandero (хэтчбек) — 577 000 рублей.