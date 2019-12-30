Hyundai и Kia отзовут более 600 тысяч автомобилей из-за дефектов

Южнокорейские автопроизводители Hyundai Motor и KIA Motors отзывают по причине наличия разных дефектов 640 тысяч автомобилей. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на национальное министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

Согласно сведения источника, под отзыв попало 6 моделей, в частности минивэн Hyundai Grand Starex, грузовик Porter 2 и микроавтобус Porter 2 по причине нестабильной работы двигателя, а также кроссовер KIA Sorento, у которого обнаружили проблемы в системе предотвращения лобовых столкновений.

А ранее СМИ сообщали, что в будущем году Hyundai представит в РФ как минимум 4 новинки, среди них будут улучшенные модели седан Solaris и кроссовер Creta, "заряженный" кроссовер Tucson N-Line, а также новый флагманский кроссовер Palisade.