В Турции представили первый отечественный автомобиль

В Турции 27 декабря прошла презентация первого отечественного автомобиля TOGG. В церемонии принял участие турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. В течение последующих 13 лет на производство электрокаров будет затрачено около 3,7 миллиардов долларов. Планируется производить до 175 тысяч автомобилей ежегодно.

Эрдоган заявил, что задача турецких властей не только продавать автомобили TOGG внутри страны, но и наладить их продажу за рубеж. По его словам, "Турция достигнет своей цели, когда автомобили TOGG заполонят Европу".