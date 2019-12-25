Компания-автопроизводитель BMW из Германии намерена отозвать свыше 19 тысяч машин в России по причине возможных проблем с креплениями детских кресел. Эта информация приводится на интернет-ресурсе Росстандарта.
Отмечается, что отзыву подлежат машины BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86), проданные с сентября 2017 года по настоящий день.
"Причиной отзыва автомобилей является то, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище транспортного средства может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб ISOFIX. При неисправной удерживающей скобе крепление детского сиденья ISOFIX становится невозможным", — уточняется в сообщении.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.