BMW отзовет 19 тысяч машин в России

Компания-автопроизводитель BMW из Германии намерена отозвать свыше 19 тысяч машин в России по причине возможных проблем с креплениями детских кресел. Эта информация приводится на интернет-ресурсе Росстандарта.

Отмечается, что отзыву подлежат машины BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86), проданные с сентября 2017 года по настоящий день.