Все модели машин Lada с нового года будут стоить дороже в среднем на 2%, или более чем на 10 тыс. рублей. Больше всего вырастет в цене седан Vesta — на 23 тысячи (3,8%) до 629,9 тысячи рублей. Об этом сообщили "Ведомости".
Отмечается, что стоимость самой продаваемой модели в стране, Granta, увеличится на 2,5% (11 тысяч рублей) и достигнет 455,9 тысячи. Хетчбэк Xray будет стоить дороже всего на 0,8% (5 тысяч рублей) — до 619,9 тысячи, а трехдверный внедорожник — почти на 3% (15 тысяч) — до 538 тысяч рублей.
Самая дорогостоящая модель "АвтоВАЗа", Vesta Sport, подорожает на 1,5%. Приобрести ее можно будет за 1,042 миллиона рублей.
Эти данные подтвердили представители нескольких дилерских компаний. Один из них не смог уточнить, как именно рост цен отразится на продажах, а другие убеждены, что производитель не лишится своей доли на рынке, поскольку конкуренты тоже увеличат цены.
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