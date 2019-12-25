Все модели Lada подорожают на 2% в 2020 году

Все модели машин Lada с нового года будут стоить дороже в среднем на 2%, или более чем на 10 тыс. рублей. Больше всего вырастет в цене седан Vesta — на 23 тысячи (3,8%) до 629,9 тысячи рублей. Об этом сообщили "Ведомости".

Отмечается, что стоимость самой продаваемой модели в стране, Granta, увеличится на 2,5% (11 тысяч рублей) и достигнет 455,9 тысячи. Хетчбэк Xray будет стоить дороже всего на 0,8% (5 тысяч рублей) — до 619,9 тысячи, а трехдверный внедорожник — почти на 3% (15 тысяч) — до 538 тысяч рублей.

Самая дорогостоящая модель "АвтоВАЗа", Vesta Sport, подорожает на 1,5%. Приобрести ее можно будет за 1,042 миллиона рублей.

Что говорят представители рынка?

Эти данные подтвердили представители нескольких дилерских компаний. Один из них не смог уточнить, как именно рост цен отразится на продажах, а другие убеждены, что производитель не лишится своей доли на рынке, поскольку конкуренты тоже увеличат цены.