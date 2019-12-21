Московские блогеры сделали Tesla Cybertruck из "девятки"

На улицах подмосковных Химок заметили новейший автомобиль Tesla Cybertruck. Примечательно, что серийное производство автомобиля запланировано только на 2021 год. Как оказалось, что лишь "копия" американского внедорожника, которую воссоздали автолюбители из Калуги из автомобиля ВАЗ-2109.

Мастера сняли интересный видеоролик, в котором показали создание машины в виде челленджа. Главный их довод был в том, что создать такую машину имея много денег и времени - это слишком просто. Автолюбители захотели воссоздать внедорожник при минимальном количестве денег и всего за 24 часа.

За основу блогеры взяли ВАЗ-2109 и полностью изменили его внешний вид. Примечательно, что внутренние детали автомобиля не изменяли. Проект обошелся автолюбителям всего в 30 тысяч рублей. После завершения работ для создания эффектных кадров они прокатились на созданной машине по Химкам.