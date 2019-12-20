Житель Чечни взыскал с Porsche 11 млн рублей

Судом было взыскано у автопроизводителя Porsche по иску жителя Республики Чечня 11 750 000 рублей. При этом изначальный размер иска владельца подержанного авто марки Porsche составлял примерно 130 млн рублей. Об этом сообщает Autonews.ru.

Владелец машины, приобретенной в 2015 году у жительницы Смоленской области, многократно чинил транспортное средство. Несмотря на то что на автомобиль 2014 года производства распространялась гарантия, неисправности у нее выявлялись снова и снова. Новый владелец больше времени тратил на то, чтобы чинить Porsche Panamera, чем ездить на нем.

У автовладельца лопнуло терпение

В результате мужчина подал исковое заявление в суд. Инстанция удовлетворила его требования частично и взыскала с автопроизводителя более 11 млн рублей в счет возврата стоимости машины с учетом неустойки и штрафа. Судебное решение признали справедливым представители общества защиты прав потребителей "Общественный контроль".

Но с ним не согласились в компании Porsche. Она подала ответный иск в Верховный суд Чечни. В настоящее время судебные разбирательства по этому вопросу продолжаются.