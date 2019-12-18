Средневзвешенные цены на новые легковые машины в РФ за прошедшие пять лет выросли на 54%.
Если в 2014-м году показатель равнялся 1 млн 1 тыс. 600 рублей, то по результатам 11 месяцев текущего года он увеличился до 1 млн 539 тыс. 100 рублей. Такие подсчеты сделали эксперты аналитического агентства "Автостат".
Специалисты объяснили резкое подорожание автомобилей девальвацией рубля, повышением с этого года ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, ростом инфляции, обновлением модельных линеек автопроизводителями и повышением утилизационного сбора.
Напомним, утилизационный сбор ввели еще в 2012-м году, и он всегда считался компенсацией сокращения пошлин после вступления России в ВТО. Изначально сбор уплачивался только импортерами, но с 2014 года он был формально распространен на весь рынок, а находящимся в РФ автомобильным предприятиям выписали взамен промышленные субсидии.
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