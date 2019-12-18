Цены на новые машины выросли в 1,5 раза за пять лет

Средневзвешенные цены на новые легковые машины в РФ за прошедшие пять лет выросли на 54%.

Если в 2014-м году показатель равнялся 1 млн 1 тыс. 600 рублей, то по результатам 11 месяцев текущего года он увеличился до 1 млн 539 тыс. 100 рублей. Такие подсчеты сделали эксперты аналитического агентства "Автостат".

Специалисты объяснили резкое подорожание автомобилей девальвацией рубля, повышением с этого года ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, ростом инфляции, обновлением модельных линеек автопроизводителями и повышением утилизационного сбора.

Что из себя представляет утилизационный сбор?

Напомним, утилизационный сбор ввели еще в 2012-м году, и он всегда считался компенсацией сокращения пошлин после вступления России в ВТО. Изначально сбор уплачивался только импортерами, но с 2014 года он был формально распространен на весь рынок, а находящимся в РФ автомобильным предприятиям выписали взамен промышленные субсидии.