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Песков дал комментарий по возвращению Opel в Россию

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина, Дмитрий Песков, дал комментарий по ситуации с возвращением компании Opel в Россию. Он отметил, что российский авторынок останется крупным, несмотря на волатильность.

Как сообщалось ранее, Opel 16 декабря объявил о старте продаж моделей Zafira Life и Grandland X через своих официальных дилеров в РФ. Это 11 дилеров в восьми городах. Кроссовер Grandland X завозится с предприятия в Германии, микроавтобус Zafira Life предлагается идет уже в местной сборке от калужского завода PSA Peugeot-Citroen, он и владеет немецким автопроизводителем.

Сколько денег придется выложить поклонникам Opel?

Стоимость кроссовера начинается с 1,8 миллиона рублей, микроавтобуса — от 2,55 миллиона рублей.

Песков также отметил, что есть предприятия, которые присутствуют на отечественном рынке последовательно, укрепили свои позиции и имеют широкую инфраструктуру, что способствует конкуренции.

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Песков дал комментарий по возвращению Opel в Россию
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