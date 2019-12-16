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Opel возобновил продажи в России

Авто

Opel возобновил продажи в РФ после ухода с рынка. Об этом передает РИА Новости.

Сегодня, 16 декабря, первые модели немецкой компании поступили в автосалоны продаж официальных дилеров в крупных российских городах. Отмечается, что салоны нашей страны поступили первые две модели.

Какие модели Opel будут продаваться в РФ?

Речь идет о Zafira Life и Grandland X. Грузовые фургоны на рынок РФ, как обещается, поступят в салоны в первой половине будущего года.

Напомним, в 2015 году американский концерн General Motors, который владел на тот момент брендом Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России. В тот период Opel полностью покинул российский рынок.

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