Opel возобновил продажи в России

Opel возобновил продажи в РФ после ухода с рынка. Об этом передает РИА Новости.

Сегодня, 16 декабря, первые модели немецкой компании поступили в автосалоны продаж официальных дилеров в крупных российских городах. Отмечается, что салоны нашей страны поступили первые две модели.

Какие модели Opel будут продаваться в РФ?

Речь идет о Zafira Life и Grandland X. Грузовые фургоны на рынок РФ, как обещается, поступят в салоны в первой половине будущего года.

Напомним, в 2015 году американский концерн General Motors, который владел на тот момент брендом Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России. В тот период Opel полностью покинул российский рынок.