В России создадут систему обмена данными между авто

В России уже в ближайшем будущем машины смогут обмениваться информацией между собой и различными объектами дорожной инфраструктуры, в частности, светофорами. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на сообщение официального представителя НТИ "Автонет" и пресс-секретаря НП "Глонасс" Ярослава Федосеева.

По словам эксперта, для этого уже в 2020 году запустят инновационную технологию V2X. Благодаря ей автомобили смогут передавать данные водителю о приближении пешеходов к дороге и их наличии на пешеходных переходах, сообщать о свободных парковочных местах и появлении машин в "мертвых" зонах, передает портал autonews. ru.

Преимущества новых технологий

Как отметил Федосеев, новая технология позволит водителю бронировать парковочные места или заряжать электромобили онлайн. Кроме этого, пользователь сможет отслеживать перемещение автобусов или вставать дистанционно в очередь на автомойки.