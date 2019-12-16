В России уже в ближайшем будущем машины смогут обмениваться информацией между собой и различными объектами дорожной инфраструктуры, в частности, светофорами. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на сообщение официального представителя НТИ "Автонет" и пресс-секретаря НП "Глонасс" Ярослава Федосеева.
По словам эксперта, для этого уже в 2020 году запустят инновационную технологию V2X. Благодаря ей автомобили смогут передавать данные водителю о приближении пешеходов к дороге и их наличии на пешеходных переходах, сообщать о свободных парковочных местах и появлении машин в "мертвых" зонах, передает портал autonews. ru.
Как отметил Федосеев, новая технология позволит водителю бронировать парковочные места или заряжать электромобили онлайн. Кроме этого, пользователь сможет отслеживать перемещение автобусов или вставать дистанционно в очередь на автомойки.
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