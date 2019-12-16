Opel вернулся в Россию

В России начались продажи двух моделей Opel - Zafira Life и Grandland X. Автомобили поступили в салоны официальных дилеров. Об этом сообщили представители компании.

"Opel возвращается в Россию: c сегодняшнего дня первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Рязань и Ставрополь. Для заказа доступны кроссовер Grandland X, производимый на заводе в Айзенахе и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производство которого налажено в Калуге. Грузовые фургоны Opel Vivaro для российского рынка поступят в продажу в первой половине 2020 года", - сообщили в Opel.

Напомним, компания Opel ушла с российского рынка в 2015 году. Тогда она принадлежала группе General Motors, которая решила свернуть производство в России.