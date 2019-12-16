Эксперты назвали самые популярные у россиян иномарки с пробегом

По результатам ноября текущего года топ-10 самых продаваемых машин с пробегом от зарубежных брендов был подготовлен аналитическим агентством "Автостат".

Во главе рейтинга оказался американский компактный автомобиль Ford Focus, объемы продаж которого в ноябре этого года составили 11 тыс. единиц, что на 9% меньше уровня прошлого года.

Незначительно отстают от этой модели южнокорейские модели Hyundai Solaris и KIA Rio. Перепродажи этих авто в ноябре 2019 года в РФ достигли 10 тыс. и 9 тыс. экземпляров соответственно. Следует подчеркнуть, что эти модели завершили месяц с положительной динамикой (+14% и +12%).

Га 4-м и 5-м местах соответственно оказались модели японского автопроизводителя Toyota — Corolla (8,7 тыс. шт.; — 5%) и Camry (7,1 тыс. шт.; +2%).

Кроме этого, в перечень самых распространенных на вторичном автомобильном рынке иномарок России вошли: Renault Logan (7,1 тыс. шт; 0%), Chevrolet Niva (6,8 тыс. шт.; +2%), Volkswagen Polo (5,6 тыс. шт.; +12%).