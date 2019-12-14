Определены самые популярные иномарки с пробегом в России

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых популярных машин с пробегом в России за ноябрь текущего года. По итогам месяца, самым продаваемым автомобилем стал Ford Focus. Россияне успели приобрести более 11 тысяч автомобилей этой модели. Это на 9% меньше, чем объем продаж этого автомобиля в ноябре 2018 года.

На втором месте оказался автомобиль Hyundai Solaris. Таких моделей авто приобрели десять тысяч экземпляров. Третье место получил KIA Rio, с показателем продаж в девять тысяч экземпляров. Также в рейтинге самых популярных авто с пробегом оказались: Skoda Octavia, Opel Astra, Volkswagen Polo, Chevrolet Niva, Renault Logan, Toyota Camry и Toyota Corolla.