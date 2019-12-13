Эксперты оценили эффективность дорожных камер в России

Всего 10% стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в Москве оказывает положительное влияние на безопасность участников движения. Об этом журналистам рассказали представители "Ростеха".

Как передает РБК, госкорпорация обнародовала исследование от компании "ГЛОНАСС-БДД", где говорится об эффективности дорожных камер в разных регионах РФ. Всего было проанализировано свыше 15 тысяч камер.

"Для каждой камеры рассчитали ее влияние на снижение ДТП по результатам десяти месяцев текущего года. Камеры, положительно повлиявшие на статистику аварийности, эксперты признали эффективными", — отмечается в сообщении корпорации.

Лидером среди регионов, где находится самое большое число камер (свыше 500 единиц), стала Самарская область. Здесь 19% комплексов оказало положительное влияние на дорожную ситуацию. В российской столице данный показатель составил 10%.