Эксперты назвали самую любимую у жителей Санкт-Петербурга марку авто

По результатам ноября текущего года самой продаваемой новой легковой машиной на авторынке Санкт-Петербурга стал немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan.

За минувший месяц жители города на Неве купили 9,1 тыс. легковушек. Эти цифры на 9% ниже прошлогодних значений.

Следует подчеркнуть, что Volkswagen Tiguan впервые занял 1-ю позицию по объемам продаж на петербургском автомобильном рынке, еще в октябре эта марка была только на 3-й строке аналогичного рейтинга. За ноябрь этого года дилерам удалось продать 444 автомобиля, что на 31% больше, чем в ноябре прошлого года.

Вторая строчка досталась южнокорейской модели KIA Rio, чьи объемы продаж в ноябре сократились на 21% — до 410 единиц. Занимавший в октябре 1-е место Hyundai Creta занял 3-ю позицию, хотя продажи этого кроссовера, напротив, стали больше в сравнении с прошлым годом — на 8% (409 единиц).

На 4-м и 5-м местах оказались лидер сентября Volkswagen Polo (344 штук; падение 9%) и Mitsubishi Outlander (319 штук; прирост 8%).