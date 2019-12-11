Volvo раскрыла детали о новинках для России в 2020 году

В феврале будущего года у российских дилеров появится подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, который уже можно заказать с начала декабря 2019 года.

Как пояснил агентству "АВТОСТАТ" коммерческий директор Volvo Car Russia Алексей Тарасов, XC60 T8 Twin Engine идет с бензиновым двигателем и электромотором. Также модель оснащена литий-ионным аккумулятором, можно выполнять внешнюю подзарядку от простой электросети.

Это является вторым подключаемым гибридом на российском рынке после презентованного в 2018 году флагманского внедорожника XC90 T8 Twin Engine. Еще в начале ноября этого года стартовал прием заказов на седан Volvo S60 в стартовой комплектации Momentum — данная версия у дилеров появится тоже в феврале следующего года.