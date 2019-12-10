Стоимость легковых авто в России может вырасти на 5%

Жителям РФ станет труднее приобрести новые машины: цена новых легковых автомобилей и LCV из-за роста ставки утилизационного сбора и инфляции может вырасти на 5%.

Об этом журналистам рассказал глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев, его цитирует информагентство ТАСС.

Как напомнил эксперт, прогнозируемый уровень инфляции составляет 4%. "Я, конечно, ходя по магазинам, ощущаю немного больший прирост инфляции, но Росстату и Центробанку виднее", — добавил он, сказав, что повышение цен будет постепенным, а не однокразовым. С учетом сформировавшейся ситуации рынок новых машин, возможно, просядет на 8%.