Жителям РФ станет труднее приобрести новые машины: цена новых легковых автомобилей и LCV из-за роста ставки утилизационного сбора и инфляции может вырасти на 5%.
Об этом журналистам рассказал глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев, его цитирует информагентство ТАСС.
Как напомнил эксперт, прогнозируемый уровень инфляции составляет 4%. "Я, конечно, ходя по магазинам, ощущаю немного больший прирост инфляции, но Росстату и Центробанку виднее", — добавил он, сказав, что повышение цен будет постепенным, а не однокразовым. С учетом сформировавшейся ситуации рынок новых машин, возможно, просядет на 8%.
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