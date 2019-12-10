В России выросло число лизинговых сделок по автотранспорту

К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" в процессе подготовки ежемесячного обзора "База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год".

Оказалось, что в октябре текущего года в РФ была совершена 21 тысяча сделок лизинга по автотранспорту. Эти цифры на 7% выше, чем в сентябре (19,7 тысяч единиц). Более половины (56%) из них пришлось на легковые машины, что соответствует почти 12 тысячам единиц и на 1% выше показателя сентября.

Число лизинговых сделок в сегменте LCV стало больше на 11% (до 3,1 тысяч), среди грузовиков — на 15% (до 5,4 тысяч). А самый большой рост количества лизинговых сделок за месяц зафиксирован у автобусов — в 1,5 раза. При этом их объемы все еще остаются небольшими — 660 штук в октябре 2019 года.