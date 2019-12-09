Автогигант США лишается заводов в России

General Motors продает свой последний актив в России — GM-Avtovaz, 50-процентную долю которого собирается выкупить российский "АвтоВАЗ".

GM лишится доли в заводе в Тольятти: предприятие станет полностью российским. Известно, что стороны подписали соглашение, но детали сделки не разглашаются.

"Никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами NIVA остаются неизменными в течение переходного периода", — говорится в сообщении на сайте компании GM-Avtovaz.

В будущем компанию планируют переименовать.

На заводе производится только внедорожник Chevrolet Niva. Мощность предприятия составляет 98 тысяч автомобилей в год, в прошлом году с конвейера сошло немногим более 31 тысячи машин. Падение производства связано со снижением спроса.

В 2015-м году GM закрыл автозавод в Санкт-Петербурге, тогда же в России перестали выпускать автомобили марки Opel.