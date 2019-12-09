Chevrolet Niva снова станет "Ладой". GM отказался от проекта

Автоконцерн General Motors отказался от проекта Chevrolet Niva. АвтоВАЗ планирует выкупить его долю в совместном предприятии "GM-АвтоВАЗ". Это означает, что у автомобиля исчезнет приставка "Chevrolet" и он будет выпускаться под маркой "Lada".

Напомним, прототип "новой Нивы" или ВАЗ-2123 был представлен в 1998 году, однако из-за нехватки средств компании АвтоВАЗ пришлось привлечь инвесторов - автоконцерн General Motors и Европейский банк реконструкции и развития. Серийный выпуск автомобилей начался в 2002 году.