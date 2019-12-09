Агрегатор такси заплатил рекордную сумму за смерть пассажира

Жительница Челябинска потеряла единственного сына, который погиб по вине таксиста. Парень вызвал такси с помощью приложения "Яндекс.Такси". На вызов приехал автомобиль Nissan Almera. Водитель уснул за рулем во время движения и врезался в столб. Пассажир погиб на месте.

Сначала мать погибшего пыталась договориться с агрегатором о возмещении морального ущерба, но представители "Яндекс.Такси" оставили без внимания письма женщины. Тогда она подала в суд. Агрегатор занял уже знакомую позицию, заявив, что он лишь оказывает информационные услуги и не является прямым перевозчиком, но в этот раз такая стратегия не сработала. В пользу матери погибшего было взыскано 800 тысяч рублей.