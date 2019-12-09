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Россияне пресытились автомобилями LADA Granta

Авто

Машины семейства LADA Granta в 2019 году продавались лучше всех остальных марок машин.

Так, по результатам ноября было реализовано 12574 единиц этих авто, что на 5,6% меньше, чем годом ранее. Но, как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", объемы продаж LADA Granta упали впервые в этом году.

В первые десять месяцев они демонстрировали рост по отношению к тому же месяцу 2018 года. Например, в апреле был достигнут максимум продаж в этом году (12652 единиц), рост составил 70%.

В ноябре показатель продаж тоже был достаточно высоким, но из-за высокой сравнительной базы (13324 проданных экземпляров в ноябре 2018 года), отмечалось их падение. Отмечается, что кроме Granta, в ноябре текущего года упали продажи и моделей LADA, таких как Vesta (-12,1%), XRAY (-7,7%), Largus (-0,1%) и 4×4 (-5,7%).

Темы авто лада машина продажи
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