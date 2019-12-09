Автоэксперт рассказал сколько нужно прогревать автомобиль

Эксперт издания "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал о правильном прогреве автомобиля зимой, который не нанесет ему урон. По его словам, идеальным для двигателя является прогрев не более одной минуты летом и не более трех минут зимой.

Примечательно, что в дальнейшем необходимо еще несколько минут проехать на низких оборотах. Зиновьев утверждает, что наиболее цивилизованный способ прогреть двигатель зимой - это использование предпускового подогревателя.

Эксперт напомнил, что стоять в жилой зоне с запущенным двигателем более пяти минут запрещено.