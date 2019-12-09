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Источник Правда.Ру

КамАЗ выпустит конкурента "Газели"

Авто

Генеральный директор автоконцерна КамАЗ Сергей Коготин сообщил о планах компании начать производство легких коммерческих автомобилей. По его словам, опытно-промышленное производство может начаться уже в 2020 году. Серийное производство запланировано на 2021-2022 год.

По словам гендиректора компании, проект разрабатывался в течение нескольких лет и будет выпускаться под брендом "Камаз".

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