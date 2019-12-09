Генеральный директор автоконцерна КамАЗ Сергей Коготин сообщил о планах компании начать производство легких коммерческих автомобилей. По его словам, опытно-промышленное производство может начаться уже в 2020 году. Серийное производство запланировано на 2021-2022 год.
По словам гендиректора компании, проект разрабатывался в течение нескольких лет и будет выпускаться под брендом "Камаз".
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".