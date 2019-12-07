Автомобили в России будут сопровождать новым документом

На территории России вводится новый документ для автомобилей, в котором будет собрана информацию об "энергоэффективности" машины. Туда будут внесены данные о расходе топлива автомобилем за 100 километров, уровень выброса углекислого газа.

Электромобили также будут сопровождаться этим документов, однако в нем будет указываться расход электроэнергии и запас хода.

"Листок энергоэффективности" вводится в рамках введения в РФ ГОСТа по информированию потребителей с 31 марта 2020 года.