Эксперты назвали самый безопасный автомобиль

Автопроизводитель Skoda из Чехии провел успешный краш-тест по безопасности новой Octavia. Эти данные приводятся на интернет-ресурсе Euro NCAP.

По итогам тестов независимой европейской программы оценки новых автомобилей Euro NCAP, машина удостоилась пяти звезд. Всего Skoda Octavia удалось набрать 88 баллов за защиту детей, что является лучшим показателем среди всех авто, которые прошли тесты к настоящему времени.

По результатам тестирования модель стала одной из самых безопасных компактных моделей на мировом автомобильном рынке.

Отмечается, что это не первая модель марки, получившая высокую оценку на тестах Euro NCAP. Пять звезд ранее также получали внедорожники KODIAQ и KAROQ, компактный хэтч SCALA и городской внедорожник KAMIQ.