Страховщики предупреждают: ОСАГО может стать "золотым"

Результатом работы комиссии Госдумы над проектом закона о "либерализации" ОСАГО, который позволит страховщикам самим рассчитывать тарифные ставки ОСАГО, основываясь на характеристиках автомобиля, может привести к тому, что цена полиса увеличится процентов на 30.

Об этом предупреждает российский союз страховщиков. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба организации.

На конечную цену ОСАГО в случае, если закон будет одобрен и принят, станут влиять и "иные факторы". Например, коэффициент может быть повышен, если владелец ТС имеет штрафы за нарушение ПДД.

"Коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз", — отметили в РСА.

Помимо этого, как уже рассказывала "Правда.ру", для аккуратных водителей может появиться система бонусов при оформлении полиса ОСАГО, а вот штраф за его отсутствие законодатели предлагают повысить минимум в 7 раз.