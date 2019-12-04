Таксисты не готовы к протесту: на Урале забастовка провалилась

2 декабря в разных городах России началась забастовка водителей такси. Это мероприятие широко анонсировалось в интернете, о нем писали СМИ, в т. ч. и "Правда.ру".

Перевозчиков, напомним, на проведение масштабной акции подвигло то, что агрегаторы такси, как считают водители, берут слишком большой процент за услуги и агрессивно вытесняют с рынка мелкие компании и тех, кто хочет работать "индивидуально".

3-5 декабря присоединиться к всероссийской акции планировали таксисты Екатеринбурга и Челябинска. Они заранее объявили, что в эти дни не будут выезжать на вызовы с 16 до 20 часов — час пик на городских дорогах.

Но, уже 3 декабря стало понятно, что затея провалилась. Лишь 200 водителей присоединились к акции. Горожане, как пишут местные СМИ, "демарша" даже не заметили. Чего не скажешь об оставшихся на линии таксистах. Они говорят, что жители уральских городов объявление о забастовке учли и вызовов такси вчера (3.12) практически не было.

Те водители, которые, несмотря на объявленную забастовку, все же вышли на маршруты, говорят, что хотя их и не устраивают условия, предлагаемые агрегаторами, на радикальные шаги идти они не готовы. Ибо надо кормить семьи. Кстати, средний заработок уральского таксиста, по данным местных СМИ, — 250 рублей в час.

К слову, не только на Урале таксисты оказались не готовы к протесу. В Туле, например, вчера на митинге было 30 машин такси.