«АвтоВАЗ» отзовет бракованные Lada Vesta

Сегодня российский автоконцерн АвтоВАЗ объявил об отзыве партии автомобилей Lada Vesta.

178 машин в топовой комплектации были проданы в течение 3 месяцев: сентября ноября. И теперь, после обнаружения брака (который, впрочем, на ходовые параметры авто не влияет) все они нуждаются в ремонте.

Как сообщается на официальном сайте завода, дилерские центры уже получили предписание, о необходимости замены буферов крышки багажника партий машин,ранее отгруженных продавцам в комплектации Exclusive.

Причиной решения руководства автоконцерна стал производственный дефект, который можно устранить в сервисных центрах "Лада". Специалисты должны будут отрегулировать зазор между бампером и крышкой багажника и заменить буферы на ней.

В сообщении указано, что список VIN номеров машин, владельцам которых нужно обратиться в сервисный центр, опубликован на портале "Лада-онлайн".