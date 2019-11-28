Медведев призвал разработать правила для работы беспилотного транспорта

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал разработать правила для функционирования беспилотного транспорта в городах, поскольку крупные скопления жителей - это места "повышенной опасности".

"Это первоочередная задача. Нам эти правила [для беспилотного транспорта] жизненно необходимы. Я трясу всех и всё, но мне их так и не принесли", - заявил Медведев.

Такое заявление глава правительства сделал на выставке "Сбербанка", где ему продемонстрировали системы автономного управления наземным транспортом. Также Медведеву рассказали о беспилотном трамвае, который уже вышел на маршрут в Москве. В ответ политик сказал, что беспилотный транспорт уже запущен, а правил для его работы все еще нет.