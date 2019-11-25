С 2020 года в России повысится утильсбор на автомобили

С 2020 года будет повышен утилизационный сбор на автомобили. Соответствующий закон уже подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Ставки сбора больше всего вырастут в сегменте легковых автомобилей - на 110,7%.

В больше степени это будет касаться машин, в которых объем двигателя больше 3,5 литров: рост утильсбора достигнет 145%.

Утильсбор на самый широкий сегмент автомобилей, в которых двигатели от 1 до 2 литров, повысится на 112,4%. Как пояснили в правительстве, данная мера вызвана снижением тарифных ставок и необходимостью сохранения тарифной защиты рынка.