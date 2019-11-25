Нарушающим ПДД водителям ОСАГО «влетит в копеечку»

Очередной способ дисциплинировать российских водителей предложен для обсуждения Госдуме.

На этот раз инициативной группой подготовлен законопроект, в котором предполагается повышать стоимость страховки ОСАГО пропорционально количеству совершенных водителем административных правонарушений в части ПДД.

Мера эта названа "расчетом справедливой стоимости ОСАГО". И ведь сложно спорить: человек, нарушающий правила подвергает риску жизнь и здоровье не только свои, но и других участников движения. И, раз уж так получается, что увещевания, агитация и разъяснения сотрудников ГИБДД на некоторых не влияют, равно как и штафы за нарушения, то, уверены разработчики, Очередное "наказание рублем" может возыметь действие.

Впрочем, увеличиваться стоимость страховки, в случае одобрения законопроекта депутатами Думы, сможет не до "бесконечности", а максимально — "в три раза от базовой ставки".

Напомним для тех, кому предстоит в ближайшее время покупать новый полис ОСАГО: его правила в России изменились с 1 октября. Как — читайте в материале на сайте.