Опубликованы рекомендации, как не дать машине "замерзнуть"

Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал о том, какие механизмы автомобиля наиболее часто "замерзают" и могут выйти из строя. Также он дал рекомендации, которые помогут избежать серьезных поломок из-за низких температур.

Электроприводы, которые выдвигают ручки дверей, могут намертво схватиться после мойки автомобиля. В таком случае не обойтись без специалистов, а попытки самостоятельно выдвинуть ручки могут закончиться поломкой электроприводов. Для того, чтобы таких ситуация не происходило необходимо тщательно протирать все стыки на ручках после мойки.

По словам Милешкина, у дверей есть много "проблемных" факторов, которые могут вскрыться зимой. Например, дверные уплотнители. После мойки они также могут замерзнуть. В таком случае будет невозможно открыть дверь без повреждения уплотнителей. Эксперт рекомендует их также протирать после мойки, а также несколько раз в год протирать силиконовой смазкой.

Тоже самое Милешкин рекомендует делать с дверным замком и дверью багажника, которая по своей конструкции никак не отличается от дверей. После мойки эксперт рекомендует не использовать ручной тормоз, поскольку он может заледенеть, если узлы не успели просохнуть.

Перед запуском двигателя нужно в обязательном порядке отрывать примерзшие стеклоочистители, поскольку они могут быть включены ещё с вечера. В таком случае может выйти из строя моторчик или предохранитель. А перед тем как открыть машину - нужно размять боковые зеркала с электрическим приводом, поскольку они связаны с центральным замком.