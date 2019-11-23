Опубликованы самые опасные ошибки при смене шин на авто

Эксперты рассказали об ошибках, которые допускают владельцы авто при замене летней резины на зимнюю. Многие из этих ошибок действительно серьёзные и могут привести к непоправимым последствиям. В первую очередь, эксперты пояснили, как должна храниться зимняя резина летом.

Неправильно хранение зимней резины чревато тем, что она может деформироваться, а такую резину уже нельзя ставить на авто. Поэтому хранить её на балконе или в сыром сарае нельзя. Для хранения резины необходимо прохладное, сухое и проветриваемое помещение.

Второе правило, которое должен усвоить владелец авто - не использовать шины, срок годности которых истек. Срок службы среднестатистической зимней резины - пять лет. Использовать шины после этого срока опасно. Также эксперты не рекомендуют покупать бывшую в употреблении резину, поскольку её внешний вид может быть обманчив.

Ещё одна серьезная ошибка - неправильная установка колес. Большинство производителей делают зимние шины с направленным в определенном направлении протектором. Если поставить колесо неправильно, то протектор не будет совпадать с вектором движения авто, что приведет к потере управляемости и быстрому износу резины.

Не стоит пренебрегать затяжкой болтов. Затягивать их нужно крест-накрест с помощью динамометрического ключа.