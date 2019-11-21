Водители могут выдохнуть: справки на права до лета не подорожают

Ажиотаж, создавшийся вчера вокруг наркологических диспансеров по всей стране, заставил Минздрав пересмотреть разработанные им же новые правила получения медицинских справок для водителей.

Новый приказ появился на сайте ведомства. Согласно ему, изменение порядка медосмотра в связи с увеличением количества необходимых анализов произойдет 1 июля 2020 года.

Копию нового приказа разместил в своем Телеграмм-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Как подчеркнул чиновник, за это время в министерстве еще раз тщательно проанализируют список методов освидетельствования. Сделано это будет для того, чтобы обеспечить эффективность выявления причин, не позволяющих выдавать права на вождение автомобиля, и в то же время не шокировать ценой на эту медуслугу.

Напомним, еще вчера с подачи чиновников от здравоохранения появилась информация о десятикратном подорожании водительских справок из-за того, что новые исследования на наркотики и алкоголизм стоят очень дорого.

В итоге граждане массово попытались "вскочить в последний вагон" и получить заветную справку по "старой" цене. На огромные очереди в медучреждения обратил внимание президент. Он-то и объяснил Минздраву, что их "придумка" — "чушь".

И, как рассказывала уже "Правда.ру", чиновники быстренько нашли "стрелочника" и взяли паузу до лета.

К слову, эти самые справки, вокруг которых еще вчера кипели страсти, к 2020 году станут электронными. В чем будет принципиальное отличие - читайте на сайте.

Фото: ok.ru