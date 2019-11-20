Россиян смогут лишать водительских прав без решения суда

МВД РФ готовит несколько законопроектов, которые обяжут медицинские организации сообщать в ГИБДД об ухудшении здоровья водителей авто. Это позволит Госавтоинспекции своевременно реагировать на угрозы и прекращать срок действия водительского удостоверения без решения суда.

Поправки в законодательство предполагают создание единой электронной медицинской справки для ГИБДД. В любой момент медицинская организация, выдавшая справку, сможет внести в неё изменения, а сотрудники Госавтоинспекции смогут вовремя отреагировать на изменения.

Водителя смогут лишить водительских прав без суда, если при посещении клиники у него обнаружат болезнь, способную создать опасную ситуацию на дороге. После определения диагноза, водителя отправят на внеочередную медкомиссию. Если диагноз подтвердит экспертиза, то его водительские права аннулируют.