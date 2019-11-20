МВД РФ готовит несколько законопроектов, которые обяжут медицинские организации сообщать в ГИБДД об ухудшении здоровья водителей авто. Это позволит Госавтоинспекции своевременно реагировать на угрозы и прекращать срок действия водительского удостоверения без решения суда.
Поправки в законодательство предполагают создание единой электронной медицинской справки для ГИБДД. В любой момент медицинская организация, выдавшая справку, сможет внести в неё изменения, а сотрудники Госавтоинспекции смогут вовремя отреагировать на изменения.
Водителя смогут лишить водительских прав без суда, если при посещении клиники у него обнаружат болезнь, способную создать опасную ситуацию на дороге. После определения диагноза, водителя отправят на внеочередную медкомиссию. Если диагноз подтвердит экспертиза, то его водительские права аннулируют.
Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.